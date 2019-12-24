今年雖然是暖冬，但是還是會有冷氣團報到，據中央氣局表示，本周四起，又有一波稍強的東北季風來臨，低溫天氣又會報到。天氣冷的時候人們除了會記得穿上拉熱衣等保暖衣物，家中有養毛小孩的民眾也不忘添購寵物服飾為心愛的寵兒保溫。不過獸醫師莊子昇表示，讓寵物增加衣物有條件，穿太多反而可能適得其反，害自己的毛孩染病。

有些民眾在冬天會為家中寵物穿上可愛的外衣，但新北市政府毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇指出，若要幫家中毛寶貝在室內穿衣服，建議氣溫降到攝氏10度以下再穿，否則寵物容易因悶熱而引發皮膚病。同時，寵物服飾的衣料材質也要慎選，他呼籲勿買來路不明及成份標示不清楚的衣服，以免造成毛孩們皮膚過敏的反效果。

另外，長毛犬隻如哈士奇、柴犬、黃金獵犬等狗狗，屬多層毛犬種，本身毛量已足夠，其實並不需要再為牠們添購衣物禦寒。而小型犬才比較要注意在日夜溫差大或有感冒症狀、心血管慢性疾病等特殊症狀時，為牠們穿上外衣。

其實不僅只有為毛孩們穿衣才能禦寒，莊子昇表示，可將門窗縫關小一些、準備較厚保暖床墊、開啟暖氣提升室內溫度等，但使用寵物電毯或電器用品保暖要注意用電安全。

動保處表示，新北市的動物保護政策致力提升動物生活品質，每當寒流來襲，動物之家工作人員盡力守護收容毛寶貝，做好防寒保暖工作，並呼籲飼主認養不棄養，給牠一個溫暖的家，愛牠一生一世、不離不棄。

爸媽也應慎選衣服材質，勿買來路不明及成份標示不清楚的狗衣服以避免造成毛寶貝皮膚過敏，有些長毛犬隻，如哈士奇、柴犬、黃金等多層毛犬種，毛量非常厚，其實不太需要幫他們穿衣服禦寒，但當毛寶貝有感冒症狀、心血管慢性疾病或小型犬，則要特別注意早晚溫差大特殊情況才需要穿衣服。幫助牠們保暖方式很多，可將門窗縫關小一些、準備較厚保暖床墊、開啟暖氣提升室內溫度等，但使用寵物電毯或電器用品保暖要注意用電安全。

獸醫師表示，大型犬本身毛夠厚，並不需額外添衣；小型犬才比較要注意在日夜溫差大或有感冒症狀、心血管慢性疾病等特殊症狀時，為牠們穿上外衣。（圖／Shutterstock）

新北市動保處特別提醒，新北動物保護政策致力提升動物生活品質，每當寒流來襲，動物之家工作人員會盡力守護收容毛寶貝，做好防寒保暖工作，並呼籲寵物飼主認養不棄養，給牠一個溫暖的家，愛牠一生一世、不離不棄。

(中時電子報)