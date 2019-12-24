中國大陸三大電信商在 2019 年 10 月 31 日正式啟動 5G 商用服務，前後掀起一波 5G 浪潮。雖然 5G 體驗如今還不明顯，僅能在網路速度上感受得到。但各家 5G 手機之間，仍有規格與表現的差別。知名跑分軟體安兔兔(AnTuTu)稍早前公布了首份網路測速報告，真實揭開 5G 手機在網路速度上的表現！

安兔兔官方指出，在安兔兔評測V8版本中，針對 Android 版本加入了網路測速功能(iOS版本尚未加入)，可針對手機蜂窩網路、連線Wi-Fi時的表現進行測試，並了解延遲與遺失封包的情況。在中國大陸 5G 商用啟用後，安兔兔很快地根據後台數據統計出 11 月份 Android 手機的測速表現，凡測試機型數據超過 900 台的都納入比較，以平均成績來呈現最終評比。

根據安兔兔公布的 2019 年 11 月手機行動網路速度報告，前五名分別是華為 Mate 30 Pro 5G、華為Mate 30 5G、小米 9 Pro 5G、vivo NEX 3 5G 以及 vivo iQOO Pro 5G。 2019 年 11 月手機 Wi-Fi 網路速度報告前五名，則是華為 Mate 30 Pro 5G、華為 Mate 30 5G、華為 Mate 30 Pro、三星 Note 10+ 5G 以及華為 Mate 20。

安兔兔公布 2019 年 11 月手機行動網路速度報告。（摘自安兔兔官網）

從上述排行榜來看，華為 Mate 30 Pro 5G 在行動網路以及 Wi-Fi 網路下，都奪得網路速度冠軍。若以行動網路連線，華為 Mate 30 Pro 5G 搭載麒麟 990 5G SoC(系統單晶片)，支援 NSA/SA 雙模 5G。平均下載速度 / 最大下載速度為：125.52Mbps / 1206.96Mbps；平均上傳速度 / 最大上傳速度為27.35Mbps / 622.77Mbps，延遲39.63ms。行動網路速度排行榜中，前五名通通都是 5G 手機，無意外地展現了 5G 手機網路速度比 4G 更快的特點，平均約達到 5 倍左右。

安兔兔公布 2019 年 11 月手機Wi-Fi網路速度報告。（摘自安兔兔官網）

而在 Wi-Fi 連網速度部分，則是與行動網路的測速標準不同，主要取決於頻寬，還有手機以及路由器支援的 Wi-Fi 硬體等級。在此排行榜中，華為 Mate 30 Pro 5G 奪下第一，平均下載速度 / 最大下載速度為：93.27Mbps / 882Mbps；平均上傳速度 / 最大上傳速度為32.51Mbps / 578.13Mbps，延遲30.14ms。

值得一提的是，華為 Mate 30 Pro 5G 不支援 Wi-Fi 6，但是支援 160M 的 Wi-Fi 頻寬。但是三星 Galaxy Note 10+ 5G 雖然支援 Wi-Fi 6 但是下載速度卻不如華為 Mate 30 Pro 5G，這是因為 Wi-Fi 6 要求路由器也要支援 Wi-Fi 6 且頻寬滿足 500M。從當前 Wi-Fi 6 普及程度還不高的情況來推算，大多數利用安兔兔評測跑分測試的使用者，都不是在 Wi-Fi 6 環境下執行，也就是說因為 Wi-Fi 6 的優勢沒有全速啟動所致。

電信業預期，台灣預計最快要等到 2020 年Q3才有機會迎來 5G 開台。不過早在那之前，vivo、華為也都選擇在台灣推出的 5G 手機，若是提早入手，有機會前往 5G 已開台的國家(美國、南韓、中國大陸等等)，就有機會體驗 5G 飆網的感受。

(中時電子報)