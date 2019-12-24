高市環保局2013年在捷運美麗島站設置全台第1台ARM自動資源回收機，廢棄保特瓶可換一卡通儲值，迄今回收的廢容器堆疊起來與8856座台北101等高，市府24日在IKEA高雄店啟用新款ARM，配合回收可換店內美食。

高雄自動資源回收機遍及19個行政區、27處回收點，2013年至今使用人次多達78萬3031人，平均每人次回收25個廢容器，總共已回收1956萬2172個費容器，堆起來約等於8856座台北101的高度。

高市環保局結合民間參與資源回收工作，24日由陶朗公司捐贈新一代ARM回收機，放置在IKEA高雄店，IKEA公司則認養回收機並提供獎勵誘因，即日起，到店內使用回收機回收保特瓶，可參加集點，每10個保特瓶集1點。

集滿1點可兌換冰淇淋券1張、集滿20點送主餐券1張，憑宜家卡再額外累積1點，環保局感謝業者攜手維護環境，也提醒市民投入回收物必須保持瓶身完整，並將裡頭殘留液體傾倒乾淨，1次只能投入1個廢容器，避免機器損壞。

(中時 )