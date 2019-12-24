大提琴家張正傑現場演奏分享他的玩音樂之路。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

春河劇團執行長郎祖明和學生互動、提問，熱絡講座氣氛。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

崇友文教基金會執行長唐秋鈴認為大學生應多培養文化與藝術賞析的視野。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

崇友文教基金會董事長唐松章、執行長唐秋鈴，畢業於東吳大學、世新大學，兩人秉著回饋母校的心意，2017年起，陸續與兩校與通識教育中心合作開辦「崇友人文講座」課程，以「文化、藝術與環境」為題，邀請文學、美學、藝術等領域專家，並舉辦講座，啟發學生對跨領域知識的探索與好奇。

「崇友人文講座」本學期於世新大學開辦的人文講座，師資陣容強大，其中邀請作家侯文詠分享大學生自我了解與成長，黑潮海洋文化基金會執行長張卉君聊海洋教育，小鎮文創創辦人何培鈞以親身經歷，分享青年返鄉在地創生，師大美術所兼任教授巴東帶領賞析中西藝術的內涵，以及跟著北藝大舞蹈學院院長何曉玫認識舞蹈與身體間的對話，南管名家王心心揭開南管音樂的樣貌，透過身體訓練和春河劇團執行長郎祖明建立自信與自我品牌，隨著作家謝旺霖的故事一起經歷轉山與走河，生生國際（香港）有限公司董事長林安鴻暢談人文美學之於品牌的重要性，最後則在和知名大提琴家張正傑一起玩音樂的氣氛中結束本學期精彩豐富的講座課程。

每週的講座透過講師經驗分享，在與學生的提問互動中，也為學生指引關於未來、藝術、夢想和堅持等方向。

談到舉辦講座的初衷，唐秋鈴表示，主要是希望帶給學生除了專業技能領域以外的視野，透過通識課程的多樣性，對不同領域的事物能有所了解，尤其是文化與美感教育的培養，她認為，美感教育能提升自我氣質，加強文化底蘊，對於社會能有更多的關懷與同理心。

唐秋鈴期盼學生將在講座中吸收到的經驗內化為自己的資產，在未來，能有所的影響，有厚植的軟實力，從心出發滋養心靈，懂得對身邊人的付出，開啟更豐富與寬闊的視野。

(旺報 )