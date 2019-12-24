在聖誕假期前，部分投資人將近來獲利入袋，周二日經225指數收漲0.04%，為23,830.58點，今年以來累計上漲19%。東證一部指數今日收跌0.07%，為1728.22點。

大盤成交量為1.286兆日圓，創下逾4年來新低。因逢聖誕節，全球許多金融市場自今日（24日）起開始放假，日股交投料將持續清淡。

部分科技股守住盤初升勢，被動電子大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）收漲2.52%，橫河電機（Yokogawa Electric）漲1.64%，愛德萬測試漲1.3%。

(時報資訊)