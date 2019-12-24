《日股》獲利了結，日股近持平0.04％ 15:572019/12/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在聖誕假期前，部分投資人將近來獲利入袋，周二日經225指數收漲0.04%，為23,830.58點，今年以來累計上漲19%。東證一部指數今日收跌0.07%，為1728.22點。 大盤成交量為1.286兆日圓，創下逾4年來新低。因逢聖誕節，全球許多金融市場自今日（24日）起開始放假，日股交投料將持續清淡。 部分科技股守住盤初升勢，被動電子大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）收漲2.52%，橫河電機（Yokogawa Electric）漲1.64%，愛德萬測試漲1.3%。 (時報資訊) #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.25％ 11:252019/12/20 財經 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 《日股》獲利了結，日經指數收跌0.2％ 15:402019/12/20 財經 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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