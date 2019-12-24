國內首檔量化交易基金已經獲得某家投信董事會通過，預計2月開始募集上市。積極推動量化交易的摩根亞太集團董事長張堯勇指出，量化交易特點就是透過穩定的分散投資、多空對沖的低風險投資，帶來高於市場的優異報酬率，希望這檔基金上市後能夠印證量化交易這些特性。

雖然近期美股頻創新高，台股跟進站上1萬2000點，在市場漲幅一路拉大下，帶動股市樂觀情緒的上揚，但宏觀經濟數據揭示全球經濟體質仍未真正好轉，企業獲利並未跟上，股市反映的多是資金寬鬆下的本益比提升，2020年股市多頭行情仍被打問號。

在指數頻創高點，但相對股市風險升高，摩根亞太集團所推出的量化基金交易，以台股的經濟面、基本面、技術面、新聞面、籌碼面等多項因子，訂出多空對沖的量化選股及避險策略，提供客戶長期穩定的絕對投資報酬率。

張堯勇指出，量化交易在台灣起步晚，早期寶來等少數投信有發行一些量化基金，但並非全然真正量化交易，真正的量化交易希望能達到低波動、絕對報酬來超越大盤報酬率，明年推出的這檔台股量化基金績效，目標就是能打敗所有被動型ETF及主觀型共同基金。

為了宣導量化基金，摩根亞太上周舉行「量化交易沙龍x量化交易四大流程」研討會，強調量化交易與人工智慧的成敗關鍵在於資料的數量及質量，因此，「巨量資料的蒐集」是相當重要。接下來預計在1月9日再次舉辦一場「量化交易四大流程：交易策略建構與投資風險管理」研討會，持續推廣量化在市場上的特性，讓更多投資人理解。

(時報資訊)