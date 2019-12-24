和億生活餐飲集團今年維持穩健展店步調，雖然下半年展店步伐未明顯加速，但全年營收仍可望穩健成長達1成、上看15億元。展望明年，集團規畫加快展店步伐，以「了凡」為主力品牌、目標與「添好運」合計開出10家新店，以順利啟動IPO計畫。

和億生活以餐飲品牌代理、自營商場「HOYII北車站」雙軌並進，旗下擁有香港米其林一星港點「添好運」10家、新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯．麵」5家、東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」，加計HOYII北車站共17家，輔導管顧的中餐品牌「一式」則有2家。

其中，2014年代理引進的添好運，19日於桃園機場第二航廈正式開出全台第10家分店，達成5年展店達10家目標。該店為首家可近距離觀看飛機起降的米其林一星餐廳，並因應機場旅客早班、紅眼班機需求，首次推出獨家米其林早餐組合、並全天候推出單人套餐。

和億生活今年迄今開出3家店，包括6月初開出「了凡油雞飯．麵」桃園機場店、6月底於北京站開出「一式」第2店，以及19日甫開幕的「添好運」桃園機場店。雖然下半年展店步調略有遞延，未如預期明顯加快，但在穩健展店帶動下，營運可望維持穩健成長。

和億生活去年集團營收13.5億元，其中添好運8億元、了凡2億元，HOYII北車站3.5億元。今年預期集團營收可望成長逾1成、上看15億元，其中添好運估年增1成、達8.8億元，了凡估年增25％、達近2.5億元，HOYII北車站則持穩3.5億元水準。

展望明年，和億生活目標啟動IPO計畫，並加快展店步伐，預計將以「了凡」為展店主力品牌，目標新展6～8家店，「添好運」則計畫再新展2家，合計於全台北、中、南主要城市合計新展10家店。

為搶攻冬季節慶消費商機，和億生活集結旗下添好運、了凡、Tsuta蔦3品牌，異業結盟變頻空調領導品牌DAIKIN大金空調，自25日起至明年3月底祭出消費滿額抽獎，每月贈送價值1.18萬元的大金空氣清淨機，預計將送出15台，作為回饋消費者的最強新春禮。

(時報資訊)