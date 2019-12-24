藍批反滲透法 綠委：看完條文再批評 17:172019/12/24 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立法院黨團書記長李俊俋（右起）及李麗芬24日舉行記者會。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立法院黨團書記長李俊俋（右起）及李麗芬24日舉行記者會。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團書記長李俊俋及立委李麗芬24日舉行記者會，李俊俋強調「反滲透法」規範的是破壞民主機制的行為，只有故意的行為才處理，完全沒有指到對象，請國民黨立委「多唸點書」，先看完條文再來批評。 (中時 ) #批評 #行為 #立委 #條文 #反滲透法 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨把全民當賊 製造寒蟬效應 04:102019/12/20 政治要聞 蔡英文：反滲透法有其必要 12:332019/12/21 政治 批反滲透法是特務治國 馬轟：惡法不要訂！ 14:412019/12/21 政治 宋楚瑜：看守政府不應急著通過反滲透法 17:062019/12/21 政治 陸批反滲透法 綠色恐怖捆綁台灣 04:092019/12/22 焦點新聞 反滲透法 隱性威脅 台師台生人人自危 00:572019/12/22 政治要聞 藍委點名台企聯 恐淪滲透來源 00:572019/12/22 政治要聞 馬指特務治國 定有冤假錯案 00:572019/12/22 政治要聞 別再犯錯！使用微波爐的5個NG行為 10:122019/12/22 生活 反滲透法通過 高孔廉憂海基會停擺 04:102019/12/24 話題觀察 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 韓國瑜民調進入拉鋸戰！林濁水：兩人只差... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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