民進黨立法院黨團書記長李俊俋（右起）及李麗芬24日舉行記者會。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團書記長李俊俋及立委李麗芬24日舉行記者會，李俊俋強調「反滲透法」規範的是破壞民主機制的行為，只有故意的行為才處理，完全沒有指到對象，請國民黨立委「多唸點書」，先看完條文再來批評。

(中時 )