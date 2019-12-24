大陸西安咸陽市，日前發生一起15歲女學生在學校墜落死亡事件，家長接獲警方電話通知「你的女兒墜樓死亡了」，但事發已一週，家屬激動控訴，連女兒遺體都見不到！警方回應，怕家長激動，對遺體造成影響，不利屍檢。

據大陸紅星新聞報導，12月16日早上9點半左右，在咸陽市某小學任教的羅女士接到警方電話，被告知「你女兒墜樓死亡了」。羅女眼前一黑，趕到咸陽市公安局渭城分局後，她被告知女兒小君（化名）於16日凌晨5時許身亡。

據了解，當天早上6時多，宿舍同學起床發現小君不見了，才發現她出事。15歲的小君是家中獨生女，今年9月才以優異成績進入咸陽某中學的重點班（資優班）。她的母親是小學教師，父親是公務員，兩人無法接受才入學3個月的女兒竟發生這種事，雙雙崩潰，親友輪流守著他們，就怕他們想不開。

然而事發至今一週，小君父母竟連女兒屍體都沒見到。為何不讓家長看孩子遺體？咸陽市公安局渭城分局相關負責人解釋，「怕家長情緒激動，對遺體造成影響，不利於接下來的屍檢」。

而出事後，小君的班導老師不回電話、不回訊息，家屬到校詢問時，一位副校長也含糊其辭。甚至21日下午4點左右，家長再次去學校希望找到知情學生了解情況，竟發現學校提前放假，找不到學生。

有網友將這則新聞轉貼到《巴哈姆特電玩資訊站》，網友議論紛紛：「不利於接下來的屍檢（X）不利於接下來的器官移植（O）」、「有權貴看上了…」、「被不知道哪個有權力的公子殺死了 小說都嗎這樣寫」。

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