21日挺韓、罷韓大遊行齊聚高雄「尬場」，雙方各自宣稱吸引35萬、50萬人參與，也互批對方虛報人數。面對韓黑攻擊，韓粉刊出當日高雄左營捷運站內情景，直呼：「在左營捷運站已經等了五班捷運過去了，還是無法坐上捷運。」

看到35萬人上街力挺，橫掃民調低迷，韓國瑜在臉書感性表示：「又一次的國旗海，在午後的豔陽裡飄揚。所有人齊聚港都，以一個歡樂的心情和我一起慶祝高雄這座城市變得更閃耀。人海旗海，這些畫面將不斷地在我腦海中重播、給我力量，讓我相信有這麼多熱呼呼的民心認同我韓國瑜的中心思想！這麼多人裡面，其中有年輕朋友帶著長輩來、父母帶著小孩子來，我看著他們紛紛為對方貼上了中華民國的紋身貼紙，和四周的國旗相互輝映。我知道，這不單單只是一張簡單的貼紙，這是所有人決心要一起為了中華民國的未來奮鬥的誓言。」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，大喊：「在左營捷運站已經等了五班捷運過去了，還是無法坐上捷運。」附圖則是當日捷運站內情景，可見身著國旗裝者遍布，站內人潮擠得水洩不通，寸步難移。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2400個讚、近200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「捷運賺翻了」、「中華民國因您們而偉大」、「新聞都對韓總不利，大家一切小心為上」、「雖然周圍都是不認識的人，但是……挺韓的心,都是一樣的」、「我們在楠梓加工區站上車！」「辛苦了！今天是真正的民調，感謝所有韓家軍！」

(中時電子報)