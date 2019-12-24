古典玫瑰園集團旗下的「ROSE HOUSE Cafe」品牌，全台首家店去年12月插旗台中港三井Outlet造成轟動之後，台北首家店進駐遠百信義店，12月25日以台北美食新地標之姿盛大開幕！由於ROSE HOUSE CAFE遠百信義店打造在戲台下喝咖啡的網美咖啡店，預料將成為網美拍照打卡的新景點！

「ROSE HOUSE CAFE」是古典玫瑰園集團旗下以專業精品咖啡為主題的新品牌，台中第一家店開設於台中三井OUTLET擁有無敵的海景造成轟動，台北第一家即設於遠百信義店四樓。

古典玫瑰園集團董事長黃騰輝表示，ROSE HOUSE Cafe的核心精神，就是以超值的價格提供最優質的咖啡和美味甜點！ROSE HOUSE Cafe和日本UCC合作，二款主力咖啡嚴選自瓜地馬拉薇薇特南果海拔高達2,000公尺的莊園咖啡豆，和特選自高海拔以人工方式進行採收的耶加雪夫精品咖啡豆，由日本咖啡師精緻烘焙，可以品嚐到有優美花香和明顯柑橘、巧克力香甜，口感濃郁香氣柔軟宜人，層次豐富回甘順口的好咖啡，薇薇特南果（美式咖啡55元）和耶加咖啡均以CP值破表價格提供為咖啡老饕喜愛。

ROSE HOUSE Cafe必點的明星甜點「特厚三層舒芙蕾鬆餅」，是台灣目前最厚舒芙蕾高達18公分，原料全部來自日本，奶霜嚴選使用來自北海道十勝產區酪農所生產的特級十勝奶霜，麵粉使用日本製粉株式會社所製作的北海道鑽石低筋麵粉，崇尚天然不加任何添加物，連使用的砂糖都講究到由大日本明治製糖公司來自沖繩、鹿兒島等地栽培的甜菜所製作的精選上白糖，抹茶粉來自京都地區的宇治抹茶，可以說「將日本的美味、直接送達」。

另外，主廚特製高達14公分的「特厚鮮奶油水果蛋糕」，使用進口鮮奶油+5層蛋糕+3層水果（新鮮草苺，奇異果，水蜜桃）是一種把傳統簡單的鮮奶油蛋糕原味重現，很有懷舊風格。另一款「比利時特濃巧克力蛋糕」則走現代風，使用比利時Callebaut 100% Dark可可含量100%純苦黑巧克力，內餡圓潤的口感帶有焙烤香氣，細細品嘗，能感受到來自可可的花香，與堅果苦甜的氣息，每款蛋糕份量都超大，以145元擁有超高CP值的享受。

古典玫瑰園集團全台近40家門市是台灣英式下午茶第一品牌，集團品牌包括英式下午茶餐飲體系、英國茶專賣店、「先喝道」茶飲體系、「ROSE HOUSE Cafe」咖啡體系及打狗英國領事館，台中市役所等文創園區。

「ROSE HOUSE Cafe」於開幕期間推出特惠活動，首4日精品耶加雪夫咖啡全面第二杯半價，精品耶加雪夫咖啡豆買一送一(限量100磅)，薇薇特南果咖啡豆買一送一（限量100磅），古典玫瑰園30周年紀念茶買一送一（限量100組）。

(工商 )