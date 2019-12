台北市議會國民黨團24日指出,黨團支與布拉格締結姊妹市案,惟雙方簽署名稱分為City of Taipei, Taiwan及City of Prague, Czech Republic。黨團要求回歸城市對城市交流,反對不對等的國名名稱,其英文協議書應拿掉Taiwan,或改為City of Taipei, Republic of China。

黨團書記長應曉薇表示,有媒體報導,台北市曾與馬來西亞檳城喬治市、菲律賓馬尼拉市、美國休士頓及洛杉磯、芬蘭赫爾辛基等5市以「台灣台北」締結姊妹市。

根據台北市秘書處提供歷來簽署之城市相關資料,美國、菲律賓簽署時間分別於民國50年、55年、68年,時空背景不同,馬來西亞與芬蘭則是簽署合作備忘錄(MOU),並未締結姊妹市。

中國國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹表示,北市府過去曾多次以城市對城市對外交流,例如1999年與柏斯市簽署友誼憲章、2000年與韓國京畿道簽署促進友好合作備忘錄、2006年與日本橫濱市簽屬夥伴市協議、2016年與基多市締結姊妹市。

再以台北與上海雙城論壇為例,雙方城市友好交流,10年來簽署30餘項合作備忘錄,實質提供台商拓展企業規模,加強文化、科技等領域合作,是城市與城市間互惠交流的典範。

國民黨團認為,北市與布拉格締結姊妹市,應回歸城市交流之本質,以雙方首都城市名稱City of Taipei及City of Prague締結姊妹市。

(中時 )