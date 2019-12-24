中山醫學大學附設醫院將於12月24日下午3點鐘，在中山醫學大學正心樓一樓大廳舉辦『轉動愛、行無礙』南山人壽愛心輪椅捐贈儀式，在南屯人壽捐助中山附醫21台全新輪椅，提供到院就醫的長輩及行動不便的身障朋友們使用。

此次愛心捐贈由南山人壽中部地區副總經理郭政斌代表捐贈，郭政斌說，南山人壽除了一般民眾所熟知的提供保險保障規劃及服務，也充分善盡社會責任、持續匯集企業資源和人力，積極參與公益、關懷鄰里社區。

南山人壽公司更固定安排企業志工，每周一次，在中山醫學大學附設醫院協助簽署器官捐贈同意卡及預立安寧緩和意願書的宣導工作，長年來公益付出不間斷。

中山附醫院長黃建寧表示，南山人壽近年投入大筆基金援助在醫療費用上協助急需幫助的弱勢家庭，充分展現企業的社會使命，長年來公益付出深獲大眾肯定，這次捐助21台全新輪椅，對醫院來說，猶如久旱逢甘霖，輪椅的借用對門診量龐大的醫學中心來說，總會遇到僧多粥少、不敷民眾使用的窘境，本次的捐贈就像及時雨，緩解了醫院輪椅數量永遠不足夠的困境。

(中時 )