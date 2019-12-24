台灣連鎖咖啡廳龍頭換人坐，在2019下半年期間，台灣的星巴克就關了10家店，雖然官方表示，這些都是按照計畫所進行的調整，不過永和中正加盟店經理黃貴文推測，平價咖啡的崛起可能是撼動星巴克收入的主因，路易莎套餐價格等於星巴克1杯咖啡，務實的人久了，也就投向路易莎的懷抱。

根據《經濟日報》報導，台灣星巴克在2019下半年，雖開設了22家新分店，卻也有10家店吹熄燈號，其中包含永和2家門市、三重首家門市，甚至連在地經營20多年的地標門市「星巴克中山店」也關門，目前在台灣大約還有480家。

星巴克失去龍頭寶座最大的原因眾說紛紜，有人說可能是因為業績不夠，導致租金太貴，但據《Ettoday》報導，永和中正加盟店經理黃貴文推測，以永和2家門市的狀況來說，主要原因應是平價咖啡的崛起，因為永和區居民多為上班族，買力強卻務實，而路易莎「咖啡加三明治」的套組價格幾乎與單杯星巴克咖啡的金額相同，難怪久而久之，去的人慢慢減少。

(中時電子報)