幼兒園的小朋友們也加入送暖行列，捐出不需要的玩具，為兒科病房帶來歡笑聲。（林宏聰攝）

川崎症專家、高雄長庚兒科醫師郭和昌發現病童每次回診抽血都愁眉苦臉，發起募捐玩具行動，今年第4年獲麗文出版社響應，更首度有幼兒園學童加入，把不要的玩具捐出來，24日病房送暖，許多病童開心挑禮物，暫時忘卻身上的病痛。

郭和昌指出，台灣川崎症好發率全球第三，多發生在5歲以內孩童，初期症狀和感冒雷同，若太晚接受治療可能造成心臟永久傷害；小病人需要長期追蹤，每次回診抽血，總是壓力很大，他看了很心疼，立志打造「沒有哭聲的兒科診間」。

2016年起，郭和昌與全台最大規模大專校園連鎖書店、麗文文化公司合作，每年12月號召歲末送暖，往年均獲大學生支持，募得一箱又一箱玩具，今年首度加入幼兒園，幼童們親手捐出心愛的玩具，「將舊愛送給新歡」，意義更重大。

麗文公司執行長蘇清足說，幾年前因出版川崎症專書，與郭和昌相識，覺得募集玩具的活動非常溫暖，因此這幾年來持續響應，除了讓病童過個溫馨的耶誕節之外，也盼藉此提醒家長注意川崎症，若孩子連續發燒不明原因，就要有所警覺。

高雄長庚川崎症中心24日舉行簡單隆重的捐贈儀式，今年擴大至11家統一超商加盟店加入，店長們捐出平時需要消費集點才能兌換的獎品，和玩具一併放在3個兒科護理站，供病童與家長們挑選，讓病房出現難得的笑聲。

(中時 )