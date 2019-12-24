頭份市田寮里第21屆里長羅正田因妨害投票案件，為頭份市公所解除職務，所遺里長職缺，經苗栗縣選舉委員會108年12月24日第371次委員會議定，於109年2月2日辦理補選。

苗栗縣選委會表示，依照地方制度法第82條第3項規定略以：「直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起三個月內完成補選。但所遺任期不足二年者，不再補選」。頭份市田寮里第21屆里長羅正田因違反刑法第146條第2項及第3項規定，經苗栗地方法院108年11月26日108年度訴字第8號判決判處褫奪公權3年，頭份市公所爰依地方制度法第79條第1項第7款規定解除其里長職務，因所遺任期超過2年，依法報請苗栗縣選舉委員會研擬於三個月內（即109年2月26日前）完成補選。

苗栗縣選舉委員會第371次委員會24日議定，頭份市田寮里第21屆里長補選於109年2月22日（星期六）舉行投票，選委會提醒有意角逐頭份市田寮里補選里長的民眾，應於109年1月18日至20日間辦妥候選人登記，並繳納保證金5萬元整，始具備參選資格。

(中時 )