彰化縣小英之友會總會長陳永昌（左），對於青年參與關心政治十分肯定，大力贊助此次音樂回活動，出錢又出力。（謝瓊雲攝）

民進黨彰化青年部號召知名歌手與樂團，29日將在彰化溪湖糖廠開唱，藉此呼籲年輕選民，返鄉投票，用選票決定自己的未來。。（謝瓊雲攝）

由民進黨青年部與彰化在地青年主導的「過半線音樂會」，29日下午將在溪湖糖廠舉行，邀請到滅火器樂團首度到彰化、與在地樂團歌手輪番開唱，還有職人演講、公益美食市集，藉此號召青年返鄉投票，守護台灣民主。

「過半線音樂會」 滅火器、吳志寧周日溪湖糖廠接力開唱

24上午在蔡英文彰化競選總部舉行宣傳記者會，縣黨部主委邱建富、前文化局長陳文彬，和大力贊助活動的彰化縣小英之友會總會長陳永昌等人都到場力挺。創作歌手吳志寧現場演唱成名作品「水田」，眾人在旁半唱，以歌聲「返回來啦」，呼籲青年明年返鄉投票。

活動由蔡英文彰化競選總部青年部主任楊子賢、「世代同行彰化隊」成員林庭萱、邱明憲等人籌畫主辦；楊子賢說，希望將政治融入生活，讓選舉場合更舒適宜人，跨出同溫層，鼓舞更多人認識、並珍惜台灣民主。

音樂會除邀請知名樂團滅火器、歌手鄭宜農、吳志寧、金曲歌王謝銘祐，結合在地樂團宋德鶴、諾堤等現場演出，邱明憲亦將以職人身分現身說法，分享返鄉創業心得；行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨副祕書長林飛帆等也都會到場。

韓國瑜彰化縣青年後援會會長曹嘉豪表示，能有音樂會聽固然美妙，若能讓辛苦北漂遊子返鄉工作，才更是令人引頸期盼，呼籲小英總統要能兼顧地方需求，不要每到選舉才想到彰化。

(中時 )