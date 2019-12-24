俄羅斯最先進的第五代匿蹤戰鬥機Su-57首次傳出墜機！據俄媒塔斯社報導，一架蘇-57在中俄邊境的伯力（Khabarovsk）一帶進行飛行測試時墜毀，所幸駕駛跳傘逃生，並無造成地面人員傷亡，而俄軍方正成立特別委員會進行墜機事故。

塔斯社報導指出，一架Su-57於阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠（KNAAZ）附近測試時墜毀，駕駛員順利從中跳傘逃過一劫，隨後隨後被一架Mi-8搜救直升機救起。

俄官方表示，失事地點在戴姆基（Dzyomgi）基地約120公里處，俄軍方也表示這架失事的蘇-57並非由軍方所有。據《今日俄羅斯》報導指出，該架蘇-57屬於KNAAZ製造廠，該廠也發表聲明表示，這起墜機事故並未造成任何人員傷亡，而失事的蘇-57黑盒子仍在尋找當中。

蘇-57為俄羅斯首架匿蹤戰機，在2010年1月29日完成首飛，但直至第9架原型機於2017年首飛後，今年才進入量產。蘇-57也曾於2018年2月時直接開往敘利亞戰場進行實戰環境測試。而這起蘇-57墜機事故也是2010年首飛後首次傳出墜機。

塔斯社宣稱，蘇-57是多用途戰機，不僅能攻擊長程或短程範圍內的一切空中目標，還能打擊敵方地面與海上目標，突破敵軍空防。雖然蘇-57在經過敘利亞實戰經驗後，由於俄羅斯因併吞克里米亞半島引來國際制裁，以致經濟困難，缺乏充足預算，導致拖至今年5月才宣布量產。

(中時電子報)