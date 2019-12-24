日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發首宗收購違約交割弊案，時任樂陞負責人許金龍從2016年9月遭收押至今，高院去年底將許判刑12年、罰金1億元，今年2月裁定許以現金2億元交保並限制出境，不過代出2億的畢男向法院聲請發還保證金，許又須回看守所。

許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，北院認為許男隻手遮天，犯後沒有悔改之意，態度不佳，將他判刑18年，去年11月29日，高院改判12年，當庭諭知2億元交保，但許都說沒錢，未辦妥交保。

今年2月15日，高院代最高法院進行羈押訊問後，仍裁定讓許金龍以現金2億元交保並限制出境、出海且按時至居所轄區派出所報到，許直到今年3月才由友人繳交現金2億元辦妥交保，從台北看守所離開。

不過，當初交保的2億元由許金龍哥哥許世龍向姐夫畢華民簽約借款，但許金龍兄弟未依約在6個月內還款，姐夫向法院聲請發還保證金後，法官裁定許金龍須繼續羈押。

(中時 )