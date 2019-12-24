中華民國身心障礙聯盟今天赴3位總統候選人辦公室要求納入身心障礙政策，並簽署「身心障礙政策建議書」。（身心障礙聯盟提供／林良齊台北傳真）

中華民國身心障礙聯盟今天赴3位總統候選人辦公室要求納入身心障礙政策，並簽署「身心障礙政策建議書」。（身心障礙聯盟提供／林良齊台北傳真）

總統大選倒數18天，全國逾118萬身心障礙者及其家庭權益，至今未明確見於各總統候選人的政見，為了傳達障礙者的需求，中華民國身心障礙聯盟今天赴3位總統候選人辦公室要求納入身心障礙政策，並簽署「身心障礙政策建議書」。

身心障礙團體主張包括，強化身心障礙者健康照護服務、無障礙就醫環境與親職支持措施；加速建構長照體系身心障礙者照顧服務模式與人力資源；強化各類運動場館無障礙環境、設施設備，多元推廣適應體育與運動多樣化；積極規劃各型態就業合理調整與支持措施，並完善提早退休機制，健全身心障礙者經濟安全。

也主張充實各教育階段特教師資、無障礙學習環境及充足支持措施、教材教具；獎勵發展無障礙通信技術，提供無障礙公共資訊服務，並積極促進障礙者之公民權；加強無障礙交通運輸網絡與提供各項支持措施；提升身心障礙者文化近用與文化平權；落實身心障礙者社區居住權益，消除身心障礙者及機構入住社區一切形式歧視，並積極推動身心障礙社區自立生活支持服務。

身心障礙團體強調，「障礙」不是特定人的狀態，而是每個人因為疾病或老化會面臨的生命歷程，「無障礙」是一個國家進步的象徵，讓社會上不論老少或性別，出門走路、搭車去上學、工作、休閒時，不會因為身心差異，阻礙參與任何活動的權利。我國制定《身心障礙者權利公約施行法》已於民國103年12月3日正式生效，更應從食、衣、住、行、育、樂各層面去落實，呼籲總統候選人應正視身心障礙團體的建議，納入政見去推動。

身心障礙團體表示，親民黨總統候選人宋楚瑜先生親自接見拜會團體並簽署該份【身心障礙政策建議書】；民進黨由社福背景的現任立委吳玉琴與前立委陳節如女士接見拜會團體，她們表示身心障礙的相關法案還有很多待修訂，會持續努力推動，並且代為收下身心障礙團體的政策建議書，將把相關資訊帶給候選人蔡英文女士。

國民黨則由競選總部國政顧問社福組召集人馮燕，偕同顧問陳芬苓、前立委楊玉欣，代表候選人韓國瑜接見拜會團體，分享自身提出的身心障礙權益政策。

中華民國身心障礙聯盟，包括中華民國智障者家長總會、中華民國腦性麻痺協會、伊甸社會福利基金會、陽光社會福利基金會、脊髓損傷社會福利基金會、中華民國聾人協會、中華民國視障者家長協會、中華民國康復之友聯盟、中華視障聯盟、中華民國聲暉聯合會、中華民國脊髓損傷者聯合會等11個團體。

(中時 )