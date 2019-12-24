東北角最美海岸迎年度觀光盛事，以海天一色的絕美景致加上年度光雕秀加持，吸引大批遊客前往朝聖。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

東北角最美海岸迎年度觀光盛事，以海天一色的絕美景致加上年度光雕秀加持，吸引大批遊客前往朝聖。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

東北角最美海岸迎年度觀光盛事，以海天一色的絕美景致加上年度光雕秀加持，吸引大批遊客前往朝聖，風景區管理處更將福隆海岸的蔚藍大道，點綴得像星光大道，晚上看過去就像不夜城，遊客可以在寒風中感受到那獨有的溫暖，更帶領當地的美食和全台獨有的海底溫泉，點亮整個北海岸。

旅遊達人辛靜如更推薦指出，這次的光雕秀有別於往年各式造型，今年則是統一以南瓜為主，並且在燈光的照耀下，樹影形成的可愛造型光雕，就向過萬聖節一樣，讓人來到北海岸一享獨特的燈光探險。

現場更有遊客表示，在這個冬至過後的東北角岸邊，入夜後的空氣吹來是會有點寒冷，但到近享受暖呼呼且為全台獨有的海底溫泉，真的是一大享受；附近餐飲業者也推出紅燒鱸魚火鍋，在泡完湯後，享受這種暖到心底的暖心、爽口料理，不僅大大洗滌掉旅人身心的疲憊，更讓民眾多了個假日的好去處。

東北角最美海岸迎年度觀光盛事，以海天一色的絕美景致加上年度光雕秀加持，吸引大批遊客前往朝聖。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

東北角福隆海岸，一眼望去擁有一整排火樹銀花，這裡就是東北角的福隆海岸，一年一度的光雕盛會，在沒有光害的夜晚中特顯明亮，更可以媲美日本的北海道函館夜景，旅客更可以趁著假期空檔，從白天玩到晚上，一享山海溫泉的美食光雕之旅。

東北角最美海岸迎年度觀光盛事，以海天一色的絕美景致加上年度光雕秀加持，吸引大批遊客前往朝聖。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

(中時 )