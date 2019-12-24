台電為擴大愛心協助，今年增加急難救助的員額，寒冬送暖，傳達台電關懷社會滿滿的心意。（盧金足攝）

台電台中區處24日與台中市社會局舉辦急難救助捐贈儀式，由台電台中區處委請台中市社會局提供20個急需救助的弱勢民眾名單，由社會局長彭懷真與台電台中區處長郭芳楠共同發出急難救助金；由於適逢耶誕佳節，台電志工除致贈慰問金，更在現場發送聖誕糖果、歡唱耶誕歌謠，讓受捐助民眾歡度溫馨耶誕佳節。

台電台中區處長郭芳楠指出，台電為落實照顧真正急待政府福利單位協助的弱勢民眾，今年是第二次與社會局合作辦理急難救助金的發放活動，希望藉由社會局協助提供名單，找出在這個社會角落中，無法即刻獲得社會資源，卻又迫切需要協助的弱勢民眾。

此外，為增加愛心協助，台電今年將急難救助的員額由去年13名增加為20名，感謝社會局的協助，寒冬送暖，溫馨捐贈儀式代表台電關懷社會滿滿的心意。

社會局長彭懷真表示，台電台中區處志工長期投入社會關懷的工作，扶持弱勢、熱心公益不遺餘力，平時除積極參與許多社會救助相關活動之外，對於台電同仁願意犧牲、利用自己的休假日前往社會福利相關機構從事志工，投身關懷活動，為弱勢族群帶來許多無形的溫暖與實質的協助。

為感謝台電同仁，彭懷真特別頒發感謝狀與台電台中區處，盼透過捐贈活動帶動社會企業及一般社會大眾關懷弱勢族群，多關注社會福利議題，以達到深耕、造福社會基層。

由於適逢耶誕佳節，慰問金的頒贈儀式過後，台電團隊也在現場發送耶誕糖果，讓弱勢朋友感受到熱鬧、開心的過節氣氛。

(中時 )