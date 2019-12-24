選前蔡政府大趕各式通車儀典，且未邀前朝官員，遭批「割稻尾」。行政院長蘇貞昌下午出席第19屆公共工程金質獎頒獎典禮時淡定回應，這並不奇怪，不必計較、作文章或政治攻防。

蘇揆接連主持台東南迴改、台迴鐵路電氣化兩項通車典禮，被批搶功割稻尾。但蘇揆說，一個工程的完成歷經好多年，如果政黨輪替就歷經好多政黨，最重要的就是感謝所有為這個工程付出的人員，因為歷經的年代很多，有時沒有辦法每個都邀請到這個並不奇怪，例如昨天去潮州火車站，整個屏東鐵 路高架化就是他上次當行政院長時核定的，等火車站完工時馬英九總統也沒有邀請他。

蘇揆還說，同理，看機場捷運，當年也是他動工的，完成時鄭文燦也沒有邀請他，所以不必計較也不必去作文章，或作政治攻防，反而應感謝為這工程付出的人，這也是昨天他親自開吉普車載著資深工作人員，就是表示敬意。

至於屏東縣獅子鄉長周英傑質疑通車通半套，草埔隧道屏東引道還在施工。蘇揆也說，鄉長帶著鄉民高興的迎接，還以勇士舞來表示感謝，鄉長講這樣，只是希望屏東這一段也趕快做，正因為南迴這麼辛苦的通車了，屏東這一段也可以來繼續拓寬，說成鄉長不滿是太誇張了。

蘇貞昌受訪。（王英豪攝）

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