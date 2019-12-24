國光生技(4142)擬訂「全方位生技廠區」願景計畫，將興建新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠等，此計畫將在明年1月正式向董事會提案，待通過後立即開始執行，預計將於3年內逐步完成。

國光生技目前數種開發中的疫苗產品，包括與轉投資公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗、準備進入臨床階段的日本腦炎疫苗、以及其他計畫開發的疫苗，未來都會使用細胞培養製程及設施生產。因此公司將會展開細胞培養廠的建廠，以完善自有的全製程生產製造能力。

過去國光生技曾經是國內破傷風疫苗的唯一生產供應廠，但舊廠已於2014年停止生產，目前以歐洲進口的破傷風疫苗供應國內需求。考慮國內未來長期需求以及評估未來外銷的商機，國光計畫重新建置符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，未來所生產的疫苗除滿足國內需求外，亦可銷往國外市場，使得另一種國產疫苗能夠走上國際。為配合增加的原料及成品倉儲需求，公司計畫增建1000坪的倉儲空間，並擴增廢水處理廠，同時也要擴充品管實驗室規模及辦公室空間。因此，在「全方位生技廠區」願景計畫中也包括了新建後勤支援棟及配套措施，以達成全方位成長的發展。

(時報資訊)