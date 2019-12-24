髮型趨勢平台「StyleMap美配」宣布完成近2000萬台幣的Pre-A輪融資，參與投資的包含台灣知名遊戲業者網銀國際，以及網銀、遊戲橘子、華義、昱泉、新光金創投等合資成立的新創加速器-創夢市集。美配創辦人暨執行長程瀚平表示，此輪資金將投入平台新開發的行動支付功能「美Pay」，並為未來前進「美」的相關產業如美甲、美容、美睫等做準備。

美配是「一站式美髮服務平台」，透過集結設計師的美髮作品，美配提供消費者搜尋髮型、預約設計師的服務，為傳統的美髮服務帶來更便利、更直覺的消費體驗。

自2016年成立以來，美配成功切入美髮設計師客群，至今累積超過8,000名設計師，平均每月成功媒合美髮服務的次數更高達20,000次。營運成績也與L’oreal萊雅集團等知名企業建立長期合作關係。

為提供使用者更好的體驗，美配於2019年底推出支付功能「美Pay」。程瀚平認為，「美Pay」不僅能補足平台服務最後的支付環節，其回饋金與推薦機制更能提供消費者與美髮設計師更多好處。目前上線僅一個月，全台已有超過300間美髮沙龍導入「美Pay」行動支付。程瀚平表示，2020年的目標為全台支援「美Pay」店家數達3,000間，平均每月透過「美Pay」完成的交易數量達50,000筆。程瀚平強調，美配不僅為美髮產業注入科技新創能量，未來更將透過「美Pay」行動支付連結至多元的美容相關產業，創造更大的價值。

(時報資訊)