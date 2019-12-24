威盛(2388)於今(24)日平安夜舉辦員工聖誕活動，董事長陳文琦偕同宏達電(2498)董事長王雪紅夫婦親自出席，近期才上興櫃的小金雞威鋒(6756)也成為關注議題，陳文琦表示，最主要的還是把基本功練好，不論是威盛、還是威鋒都一樣。

陳文琦表示，世界快速轉變，有很多狀況都會發生，所以會持續加強基本功，不管是威盛還是日前甫上興櫃的威鋒都一樣，每天還是有很多工作持續加強，就威盛來說，其實一直在準備人工智慧(AI)、自動化甚至是自動駕駛等都已經開始，威盛在全世界也有很多不同的合作夥伴和客戶，後續還有很多的空間可以做，目前在AI看到很多機會，但大量起飛的時間點，目前還要繼續觀察，但最主要的還是要把基本功練好，才可以往前發展。

談到甫上興櫃的小金雞威鋒，陳文琦則說，早在幾年前就預測到type C一定會是市場最主流的產品，明年預期會有越來越多且越廣泛的應用，威鋒也會有全面的準備，端出更多type C的應用。

至於USB 4.0，陳文琦相當自豪威鋒在技術上有領先，也會持續往前走，威鋒其實有很多產品都被當作驗證的標準，會繼續扮演市場領先者的角色。

威盛小金雞威鋒是在12月20日於登錄興櫃交易，主要以高速傳輸控制晶片為核心技術，專精於設計、研發、銷售USB 3.1(Gen1/Gen2)控制晶片、USB Type-C各種應用控制晶片。

(時報資訊)