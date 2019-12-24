《韓股》獲利了結，韓股連2跌 16:142019/12/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在美中兩國完成首階段貿易協議的消息掀起一波漲勢後，投資人趁著年終假期前持續將近來的獲利入袋，周二南韓KOSPI指數收跌0.62%，為2,190.08點，連跌第二天。投資人對出口和企業業績前景感到擔憂，亦加重獲利了結賣壓。本月以來韓股上漲近5%。韓元今日微升0.03%，收在1,163.9兌一美元。 (時報資訊) #投資 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所官網新增停買股現償及餘額 04:102019/12/20 證券．權證 避險布局 首選美公債ETF 04:102019/12/20 投資理財 《證交所》證交所官網新增停止買賣股票現償及餘額資訊 08:012019/12/20 財經 金管會訂新規 壽險投資債券ETF 將設限 04:102019/12/21 金融．稅務 固定收益基金 今年吸金規模18年最高 新增6,150億美元 04:102019/12/23 全球財經 編‧輯‧室‧報‧告－科技董總們報明牌 04:102019/12/24 產業特刊 抽iPhone 凱基證玩權放送最後一波 04:102019/12/24 證券．權證 新興債、美高收債 2020年穩健續航 04:102019/12/24 投資理財 首創歷史模擬 永豐ibrAin 投資理財一秒就懂 04:102019/12/24 生活新聞 當幣權遇到股權 04:102019/12/24 時論廣場 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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