在美中兩國完成首階段貿易協議的消息掀起一波漲勢後，投資人趁著年終假期前持續將近來的獲利入袋，周二南韓KOSPI指數收跌0.62%，為2,190.08點，連跌第二天。投資人對出口和企業業績前景感到擔憂，亦加重獲利了結賣壓。本月以來韓股上漲近5%。韓元今日微升0.03%，收在1,163.9兌一美元。

(時報資訊)