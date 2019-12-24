俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）將在幾個月內竣工，美國上週對這項工程祭出的制裁不會「帶來災難」。

路透社報導，麥維德夫指出，俄國與烏克蘭達成的天然氣輸送新合約，也將緩和美國制裁北溪天然氣2號管線工程對於俄國天然氣供應造成的衝擊。

美國總統川普20日祭出制裁後，一個主要承包商上週退出俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）主導的北溪天然氣2號管線工程。

執行這項管線工程的財團今天稍早指出，目前還需要鋪設約160公里長的天然氣管線，以向德國等歐洲國家供應俄國天然氣。

美國當局表示，沿著波羅的海（Baltic Sea）海床鋪設的北溪天然氣2號管線，將讓歐洲更依賴俄國天然氣。俄國政府則說，華府把制裁當作經濟武器，以提高美國輸往歐洲的液化天然氣銷售量。

麥維德夫告訴記者：「我們當然會（把管線）鋪設完畢…俄羅斯天然氣工業公司有其他興建管線的辦法，會花上多一點時間，但這不是什麼大問題。」他又說，可能還會需要幾個月時間。

麥維德夫還說：「（制裁）不會帶來災難性後果，尤其考量到我們已經跟烏克蘭達成輸送協議。」

俄國現在打算透過北溪天然氣2號管線繞過烏克蘭向歐洲供氣。莫斯科與基輔當局上週末避免另一個天然氣衝突，在現有合約將於2019年年底到期前，再簽署新的5年輸送合約。

(中央社)