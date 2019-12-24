良好農業立基於種子苗的生產與供應，世界先進國家皆以掌握品種與種子生產為農業發展的先決要務，我國雜糧種子原種及採種生產亦是如此。種子生產、品種與種原維護是農糧生產的基礎，臺灣在農作物生產成本高的情形下，高端種子產業更是農產業的寶庫，若不能掌握種子種原與生產，將是臺灣農業極大的損失，因此，行政院農業委員會種苗改良繁殖場長期肩負玉米、高粱等政策需求之雜糧種子供應與種原維持的任務。

種苗場位於臺中新社臺地，海拔約500公尺，氣候條件不但適宜農作物栽培生長，且對於臺灣熱帶經濟作物的各種病蟲害，如甘蔗露菌病的發生，能降至最低程度。早期在日治蔗苗繁殖場時期，即已開發大面積農場及白冷圳水源，提供良好灌溉系統，至今也提供種苗場作為採種基地的優良條件，為臺灣國產雜糧原種採種生產的搖籃與淨土。

在種子供應方面，種苗場從早期的稻田轉作計畫、水旱田調整計畫、調整耕作制度活化農地計畫到近期的大糧倉計畫，一直擔任輔導農民種植雜糧活化農地的重要推手。

種苗場具有種子生產需要的土地、技術及作業基金，為配合雜糧推廣政策，保障國家糧食自給自足，提升國產雜糧競爭力，該場也積極投入相關政策性種子籌供與採種技術研發，包含國產大豆原種用種子生產，以確保國產大豆基本種之種子供應，以及優質國產雜糧新品種（臺農7號雜交玉米、臺南7號雜交高粱、臺南8號雜交高粱）採種技術研發等；同時為配合政府推動有機農業發展，種苗場擁有的採種經驗亦可提供有機種子生產基地建置使用，目前部分田區已朝友善環境耕作著手進行整備，亟待再次發揮該場種子採種優勢，輔助推動臺灣雜糧生產，以活化農地、造福農民。

農民生產優質農產品需要有消費市場的支持，種苗場呼籲消費者多多愛用國產農產品。國人食用的每一口國產農產品，都能為臺灣農業注入活水，也是臺灣雜糧原種及採種生產搖籃得以持續運行的動力。

(工商 )