謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳在耶誕節前夕，特別換上可愛的耶誕裝扮到螺青國小報佳音，「耶誕姐姐」一現身，讓現場的小朋友陷入瘋狂，紛紛上前搶拿糖果，謝衣鳳說，從2014年開始基金會針對南彰化地區學校，從國小到高中職已經累積發放超過萬份獎學金，今年特別選在耶誕節發送，除了鼓勵努力向學的同學，也讓他們在耶誕節收到最好的禮物。
謝衣鳳表示，今年基金會一共幫助了2142位同學，希望鼓勵他們培養好的學習態度，但基金會不是希望每個小朋友都變成狀元或學霸，只要小朋友在自己喜歡的領域，發揮自己的專長，將來再各行各業都能術業有專攻，長大有能力以後，同樣伸出自己溫暖的雙手幫助別人。
謝衣鳳特別說，四年級的黃建龍同學，因父母在外地工作，兩年前轉到螺青國小，與姑姑奶奶同住北斗，因為是轉學生，個性又害羞，導致課業落後，但在老師的幫忙下，讓建龍成績突飛猛進，個性也變得更積極，甚至自願當小老師幫助同學，因此特別利用頒獎助學金時，為他加油，希望他在未來的學習路上，能夠繼續努力。
螺青國小許木村校長說，今年的耶誕老公公變年輕了，變成耶誕姐姐，感謝謝言信謝林玉鶯基金會長期贊助，每學期都會頒發獎助學金給小朋友，今年學校出版《都是貓頭鷹惹的禍》劇場紀實書，也是基金會贊助經費付梓出版，希望螺青的孩子未來都能發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，一起讓這個社會更溫暖。
(中時 )
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