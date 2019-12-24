交通部長林佳龍（前排右）登上停靠碼頭的遊艇，肯定安平港遊艇碼頭的發展規畫。（洪榮志攝）

交通部長林佳龍（左三）視察安平港遊艇碼頭時，宣布未來將發展藍色公路、海上遊憩觀光。（洪榮志攝）

交通部長林佳龍24日首度視察台南安平港遊艇碼頭時，除宣布未來將進一步發展藍色公路、海上遊憩觀光之外，也將規畫增加選舉投票日及春節的兩岸加班機，並針對遠航停飛後的離島交通問題，提供充足的替代方案。

林佳龍在台南市長黃偉哲、台南市立委候選人林俊憲、亞果遊艇俱樂部董事長侯佑霖等人的陪同下，前往安平港遊艇碼頭視察並聽取簡報。林佳龍表示，交通部台灣港務公司主管的安平港，目前整體規畫是「北觀光、南自貿」。其中，在觀光方面，將引進遊艇產業，第一期招商現正執行中，可以看到遊艇碼頭已經有一些泊位；第二期將進一步擴大結合遊艇與渡假村，但也需要台南市政府未來整個周邊聯外道路與都市計畫的配合。

林佳龍認為，安平港的條件，對投資者來講是相當適合發展遊艇產業。遊艇是整個產業鏈，台灣也具備遊艇製造的能力；未來台灣港務公司所屬的港口，不只作為工業或商業之用，還將配合發展觀光、渡假等產業，很高興看到安平港遊艇碼頭第二期規畫案，已經通過重要的環差小組審查，將進一步展開招商，並結合市府一起推動藍色公路、水上遊憩等相關產業。

此外，針對兩岸春節包機一事，林佳龍也說，民航局已經對外公布，經過兩岸的協調，春節加班機已經取得進展；至於專案的加班機，也有適度的增加，特別是在投票日與前一天，因應台商的需要，更做了專案加班機的規畫。

至於遠航停飛的問題，林佳龍強調，交通部已經做好因應，直到春節期間為止，所有替代的航空公司加班機與所有機位，應該都很充足；因為最主要的影響在於離島，就是澎湖跟金門，此一部分除了協調立榮跟華信增加班次以外，也在規畫返鄉包機，還有軍方備用的「軍機民用」，也都是備案之一。

黃偉哲也指出，安平亞果遊艇碼頭從開始發想到計畫、執行，直到通過第二階段環差，都展現了非常高的效率，非常感謝交通部與環保署的共同努力，還有航港局和港務公司的配合，地方政府當然全力協助，將來這個地方會成為台南的遊憩觀光新亮點，也會成為遊艇產業、遊艇相關消費，以及旅宿業很大的發展空間，對帶動地方經濟、增加就業機會、開拓觀光發展，都具有正面加分的效果。

(中時 )