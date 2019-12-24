大陸國務院總理李克強23日透露擬將進一步下調金融機構存款準備金率，市場對降準預期大幅升溫，帶動24日A股三大股指同步翻漲。

新浪財經報導，李克強23日晚間在成都考察時稱，將進一步研究採取降准和定向降准、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。

滬指24日早盤開高3點，午後升幅擴大，全日收報2,982點，上漲19點，單日漲幅0.67％，成交額達人民幣（下同）1,673.67億元。

深成指開高走高，強漲逾1％。全日收報10,189點，漲133點，單日漲幅1.32％，最高一度來到10,190點，成交額達2,749.46億元。創業板指數收報1,769點，漲33點，漲幅1.91％。

各類股全線上揚，有色金屬股漲逾3％；化工股漲逾2％；煤炭、石油、水泥股漲逾1％；房地產、鋼鐵、電力、金融股表現持穩。

(工商 )