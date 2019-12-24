全台第一個由縣政府推動的AI智慧園區「新竹縣國際AI智慧園區」統包工程24日舉行動土典禮，總開發面積約12.61公頃，預計明年10月底完工，將朝「低碳」、「智慧」、「創新」三大目標，為新竹縣政府的「台灣AI行動計畫」取得領頭羊的地位。

該園區由經濟部工業局核定總經費約新台幣4.93億元，其中中央補助約4億元，營造廠商由嘉鑫營造與邑菖工程顧問公司共同承攬。其中園區的產業專用區設定地上權招商部分，新竹縣政府也積極辦理中，期望吸引全球知名的國際企業進駐，並帶來群聚效應。

新竹縣產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區規劃為第一產業專用區48.02%，第二產業專用區為15.86%，而公園兼兒童遊樂場用地為16.24%，道路用地為19.88%；此外，也將興建「AI產業願景館」，初步空間規劃為國際會議廳、創新育成中心、研發中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等。

園區除導入智慧導覽、基礎網路、智慧環控、智慧交通、智慧路燈、園區物聯網服務平台，更加入公園及景觀整體規劃，設置共融式遊樂場，並以生態綠化手法營造永續公園環境，結合休憩空間及智慧園區，並結合低衝擊開發，回收中水灌溉，達到環保效益。

(工商 )