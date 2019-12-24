賴清德（左）下午前往新市東勢北極殿參拜，隨即與林宜瑾（右）上車隊掃街拜票。（劉秀芬攝）

民進黨副總統候選人賴清德24日下午來到永康、新市為台南市林宜瑾助選，他於新市東勢北極殿受訪時被問到監察委員陳師孟揚言約談法官之事時表示，「這是監察院的事情，尊重監察院自主」，監察院是憲政機關，會妥善處理。

賴清德表示，這次回來幫同黨台南第一選區的立委候選人賴惠員、第四選區的林宜瑾助選，因為她們兩個是第一次參加立委選舉，其他4人都是競選連任，所以特別回來固守這兩個選區，希望台南6席全上、立法院過半、共同守護台灣。

賴清德強調，並不是選情危急，目前居於領先，雖然有信心但是要小心、步步為營、全力打拚到當選為止。他出來輔選，會特別推薦候選人過去的成績，未來要努力的地方；也更加綿密的組織動員，讓市民都出來投票，一定可以達到好的效果。

至於前行政院長游錫堃上午幫林宜瑾輔選時講到，呼籲綠營不同派系要放下成見、要團結。賴清德則簡短回覆，「的確是這樣」。

(中時 )