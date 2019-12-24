竹中附幼師生在竹中車站橋下舉辦親子嬉遊趣耶誕活動，民進黨立委候選人鄭朝方開心和小朋友互動。（羅浚濱攝）

竹中附幼師生在竹中車站橋下舉辦親子嬉遊趣耶誕活動，親子進行「小小棒球手」闖關遊戲。（羅浚濱攝）

竹中附幼師生在竹中車站橋下辦親子嬉遊趣耶誕活動，小朋友滾輪胎玩「最強送貨員」闖關遊戲。（羅浚濱攝）

「我們希望有遊樂場！」竹中國小附設幼兒園24日在竹中車站橋下舉辦「親子嬉遊趣～寶貝的耶誕嘉年華」，師生共同設計親子闖關遊戲和社區老人同樂，向與會地方民代傳達，車站附近能建設適合老幼遊樂設施的心聲。

竹中國小附設幼兒園校長陳育姿表示，幼兒園有3班80名小朋友，這1年多來，每周師生都會到竹中車站進行淨站，關懷車站辛苦的工作人員，跳舞娛樂在車站休憩的老人家及旅客，希望改變車站冷清清的氛圍。

邱郁慧老師說，竹中附幼的溜滑梯和小攀爬組，老舊不符合教育部安全標準，封閉不能使用，小朋友沒有遊樂設施可玩，在進行「來竹中車站聊」的主題課程時，小朋友提出希望在竹中車站附近蓋1座好聊遊樂場的願望。

竹東鎮代理鎮長張順朋致詞時說，年底前將使用科局補助款，在台鐵橋下施作部分區域地墊及搖搖馬等設施，鎮公所在109年已編列100萬元預算，設置遊樂及體健設施，後續將邀集鄰里長等提供需求，讓小朋友和社區長輩有更好的遊樂休憩環境。

師生們對張順朋帶來的消息感到很高興，比出愛心手勢大合照。民進黨立委候選人鄭朝方也到現場和小朋友開心互動，發送「童趣方城市」小吹笛，表示若當選立委一定會爭取經費，讓頭重地區有良好的遊樂休閒設施。

(中時 )