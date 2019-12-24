韓國浦項製鐵位於金羅南道光陽市的鋼鐵廠24日下午當地時間1時14分驚傳爆炸起火，造成5人重傷送醫，引起亞洲鋼廠的高度關注。對此，中鋼表示，初步研判是高爐氣管線回收設備出了問題，似乎不像是主體設備的問題，至於詳細原因正透過相關管道了解中。

中鋼執行副總黃建智表示，韓國浦項光陽廠主要生產碳鋼和特殊鋼品，年產量上千萬公噸，對於這場火警，到底造成其多大損害，仍需要進一步了解。

(工商 )