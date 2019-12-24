韓國浦項鋼鐵廠驚傳爆炸 5人重傷送醫 16:312019/12/24 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國浦項製鐵位於金羅南道光陽市的鋼鐵廠24日下午當地時間1時14分驚傳爆炸起火，造成5人重傷送醫，引起亞洲鋼廠的高度關注。對此，中鋼表示，初步研判是高爐氣管線回收設備出了問題，似乎不像是主體設備的問題，至於詳細原因正透過相關管道了解中。 中鋼執行副總黃建智表示，韓國浦項光陽廠主要生產碳鋼和特殊鋼品，年產量上千萬公噸，對於這場火警，到底造成其多大損害，仍需要進一步了解。 (工商 ) #浦項 #光陽 #韓國 #中鋼 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜挑戰蔡英文 敢重設特偵組嗎？ 00:012019/12/20 政治 非典型韓國瑜開始彎道超車 04:092019/12/20 論壇廣場 雙利空夾擊 中鋼罕見虧損 04:092019/12/20 財經要聞 抓到了？詹江村曝光「罷韓作弊鐵証」 網驚呆 17:432019/12/21 政治 張嘉郡：DDP搶救蘇治芬 蘇：拜託全台灣人救我 18:052019/12/21 政治 韓國瑜今晚上博恩夜夜秀 驚見「藏頭詩」 18:442019/12/21 政治 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 設備業 明年上半年好轉 04:102019/12/23 證券．權證 《鋼鐵股》中鴻1月內銷價看止跌回升，鋼廠營運落底 11:422019/12/23 財經 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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