第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉新北市選舉人名冊，已由各戶所依規定於造冊基準日（2019年12月22日）編造完成，新北市選委會初步統計，總統副總統選舉人人數為332萬1975人（男性160萬2138人、女性171萬9837人），其中國內選舉人人數為332萬892人、返國行使選舉權人數為1083人。

在不分區立委選舉人方面，屆選舉人人數為332萬2288人（男性160萬2285人、女性172萬3人）；立委選舉人人數則為330萬1740人（男性159萬3172人、女性170萬8568人），其中區域立委選舉人人數為326萬1724人（男性157萬5377人、女性168萬6347人）、平地原住民選舉人人數為2萬8063人（男性1萬2961人、女性1萬5102人）、山地原住民選舉人人數為1萬1953人（男性4834人、女性7119人）。

第10屆立委選舉，新北市各選區選舉人人數初步統計如下：第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）35萬9856人、第2選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）29萬1738人、第3選區（三重區二重里等103里）26萬4185人、第4選區（新莊區中平里等75里）29萬6505人。

第5選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）25萬8492人、第6選區（板橋區中正里等65里）21萬7388人、第7選區（板橋區九如里等61里）23萬5090人、第8選區（中和區力行里等76里）28萬7513人、第9選區（永和區、中和區泰安里等17里）24萬2372人、第10選區（土城區、三峽區）28萬7609人、第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）29萬6429人及第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區 ）26萬4563人。

第15任總統副總統選舉，新北市選舉人初統人數較2016年第14任總統副總統選舉人人數320萬4367人，增加11萬7608人；其中總統副總統選舉人人數在板橋區最多，有45萬5072人，淡水區較105年增加1萬6602人為本市最多，瑞芳區則較2016年減少了514人。

另外，本區域及原住民立法委員選舉人人數較第9屆選舉人人數318萬6832人，增加11萬4908人，其中區域立法委員增加11萬1759人、平地原住民選舉人人數增加1951人、山地原住民增加1198人。

總統副總統及立法委員選舉為每4年辦理1次，故第15任總統副總統選舉，新北市首次具有總統副總統及立法委員選舉權的公民人數經統計有19萬6660人（男性10萬2033人、女性9萬4627人），其中年滿20歲首次具有公民資格的人數為4萬6774人（男性2萬4333、女性2萬2441人）；20歲以上至30歲以下之新世代則達到53萬23人。

(中時 )