線上旅遊體驗預訂平台KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」，發現台灣旅客認為「找個好旅伴」最重要，又以可靠的「專家型」旅伴為最受歡迎的天使夥伴。而什麼事都要抱怨的「抱怨型」，以及事前說好、到現場處處挑剔的「雙面人」旅伴，則是最惹人厭的雷旅伴。

KLOOK此次針對500位台灣旅客進行調查發現，相較於交通便利性、行程豐富有趣，近7成的台灣旅客認為「找個好旅伴」是規畫旅程時最重要的事，甚至有4成會配合旅伴喜好或體力選擇不同出遊目的地，又以可靠的「專家型」旅伴最受歡迎。

KLOOK指出，包括方向感絕佳、能清楚帶路的導航專家，或準備充足、資料豐富的行程專家，是台灣旅客公認的天使旅伴特質，其次才是「會講當地語言」及「攝影技術絕佳」，顯示台灣旅客對安排行程與交通仍有相當不安全感，希望能與旅伴共同研究、分擔做功課過程。

至於一路上大小事抱怨連連、什麼事都要抱怨的「抱怨型」旅伴，以及事前溝通討論都說好、到現場卻處處嫌棄的「雙面人」旅伴，則是台灣旅客最無法忍受的類型。對無法獨立需人照料、行事拖拉沒效率、對花費斤斤計較的3類旅伴，台灣人接受度反而較高。

調查結果也顯示，「不符預期」或「浪費時間」是台灣旅客最常誤踩的旅遊雷區。超過半數旅客遭遇景點「名實不符」窘境，超過6成指出交通資訊不明確、耗費大量時間轉車問路，亦有半數旅客曾在知名景點現場購票，卻浪費大把時間排隊。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民認為，要避免踩到旅遊雷區影響旅遊興致及體驗，除了事前做功課，多參考其他旅客的真實評論和回饋，可更輕易掌握現場情況，降低踩雷機率。KLOOK平台已累積超過500萬則用戶真實評論，可依此找到更適合的行程。

若欲造訪路途遙遠或交通不便的地區，林耀民則建議可善用半日或一日遊等行程，更有效率的串連周遭好吃好玩地方，避免因轉車問路或等待交通接駁而浪費時間，把寶貴的旅行時間留給身邊重要的人。

(時報資訊)