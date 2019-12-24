威盛(2388)於今(24)日平安夜舉辦員工聖誕活動，董事長陳文琦偕同宏達電(2498)董事長王雪紅夫婦親自出席，由於宏達電在上周甫傳出針對人力進行精簡，王雪紅也首次對該話題有公開的回應，她表示，「有爭取人才、也有節約人才」，但在日新月異的科技發展中，人才絕對是最重要的。

由於宏達電上周甫傳出人力精簡計畫，對於明年在徵才的規劃上，王雪紅指出，宏達電一直在徵求世界最好的人才，當然也需要在節約方面評估，「有爭取人才、也有節約人才」，重要的是科技一直在變化，對於人才的需求日新月異，惟世界上最重要的還是要有人才，而且在加薪問題上，當然也是，「做得好的人都會加薪」!

至於宏達電明年的產業發展上，王雪紅表示，Vive Reality將結合VR、AR、AI、5G以及區塊鏈，看好VR/AR明年會有突破性的發展，這是整合的技術，隨著5G的到來，AI也越來越成熟，會是一個值得期待的嶄新平台。

王雪紅也表示，AR/VR會是長期的投資，就像當年宏達電推出第一支智慧型手機一樣，一個嶄新的平台都是需要非常長期的投資，宏達電對VR/AR寄予厚望，一定會大力投資、大力創新，當然這需要時間。

談到明年景氣問題，王雪紅表示，景氣本來就有好有壞，所以大家還是要秉持基本的勤勞奮鬥努力下去。

(時報資訊)