調查局長呂文忠強調「假訊息防治中心」會即時鎖定不實傳播的假訊息。（袁庭堯攝）

立院國民黨團日前力推「校園毒品零容忍」遭民進黨團表決封殺，外界質疑此舉恐讓吸毒無罪，且無法杜絕校園毒品氾濫問題。法務部長蔡清華24日澄清，強調毒品危害防制條例將3、4級毒品判刑標準「持有20克」降至5克，是避免學生誤觸毒品毀一生，仍有行政罰，不實謠言調查局將會法辦。

日前雲林縣議員李明哲在造勢稱「立法院下周三要通過一個吃毒品無罪的法案」，17日立院修毒品危害防制條例時、國民黨立委沈智慧怒批民進黨團阻擋「校園毒品零容忍」，還稱這是「對毒品氾濫的寬容」。蔡清祥與調查局長呂文忠兩人今日南下參加行政執行署高雄分署新辦公廳舍落成啟用典禮後，臨時決定在高雄地檢署召開記者會，澄清爭議與謠言。

蔡清祥表示，毒品危害防制條例修正後處罰更嚴格，本來的判刑標準是持有20公克3、4級毒品就有罪，現在降低為只要持有5公克就判刑。持有5公克以下，本來就有行政罰，還須參加講習。

針對外界對修法爭議而盛傳「吸毒無罪」之說，蔡清祥嚴正駁斥，並強調「若再把這不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理」。

據了解，毒品危害防制條例仍堅持5公克的判刑標準，是考量學生在校園中容易接觸到毒品咖啡包、好奇碰毒等情事，這樣的量刑依據是避免學生一時失慮而留下被判刑的紀錄。

調查局長呂文忠也說，調查局有成立「假訊息防治中心」，對於所有不實的訊息傳播或製造，該中心都會立即分案、追查假訊息來源，並依法辦理。

(中時 )