去年0206地震讓花蓮多處橋樑受損，在市政團隊努力下，接續修繕完成。（花蓮市公所提供／王昱凱花蓮傳真）

在外交困境下逆勢成長，花蓮市先後與日本兩地締盟城市交流關係，還促成韓國蔚山包機航班。（花蓮市公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉賢去年以近4萬票數高票當選，大刀闊斧將閒置多年的墓地變為運動公園，積極監督因0206震災受損橋樑修繕，同時在外交困境下逆勢成長，與日本兩地締結關係，僅一年就獲「陽光市長」美名。即便讚美連連，魏嘉賢仍戒慎恐懼，擔心橋樑施工的交通黑暗期造成居民不便，盡心於市政當中。

魏嘉賢去年當選後，隨即將於1989年轉為公園用地的佐倉公墓地區作為市區主力運動場域發展。魏說「現在不做、就沒人會做」，一鼓作氣辦理遷葬作業，完成近1萬6千平方公尺綠蔭草皮，並朝中、遠程運動園區目標邁進中。

0206震災使花蓮市部分建物倒塌，橋樑甚至出現損壞情形，在魏嘉賢勤奮奔走下，市區3號橋與國福大橋皆已完成修繕，目前只剩下尚志橋仍在施工中；團隊更加強地下管線排水、人行道與斑馬線止滑改善工程，讓市民十分有感。

市政團隊也於外交艱困處境下接連擊出全壘打，先後與日本高千穗町與盛岡市締結姐妹市與友好城市關係，同時促成花蓮與韓國蔚山兩地直飛包機航班，致力於城市文化與觀光領域交流當中。

「陽光市長」美稱如今傳遍市民耳裡，還有幼稚園孩子曾大喊「市長爸爸」，無疑是對魏嘉賢親和力的保證。儘管市政成績斐然，魏嘉賢仍虛心受教。他表示，目前最擔心尚志橋工程會造成民眾年節交通不便，但團隊作為用路人安全保障的把關者，工程勢在必行，也請市民於交通黑暗期中多擔待。盡顯對市政的熱情。

(中時 )