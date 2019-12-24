美國國防部23日上午正式宣布，啟動北美防空司令部(NORAD)的聖誕老人追蹤計畫，讓民眾可以透過NORADSanta.org網路平台，能夠透過網路，知道聖誕老人正在哪片天空發送禮物，除了開放民眾追蹤聖誕老人的行蹤外，北美防空司令部也會接聽來自全球兒童的電話。

追蹤聖誕老人計劃在美國國防部已經進行超過60年，負責追蹤飛越北美與周邊地區飛行物的北美防空司令部（NORAD）今年也依循傳統繼續「追蹤聖誕老人、馴鹿和他的神奇雪橇」，更開放大小朋友透過 NORADSanta.org 平台追蹤聖誕老人的行蹤，也會接聽來自全球兒童電話。

在1955年聖誕前夕，美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）刊登一則邀請小朋友致電聖誕老人的廣告中，誤將北美防空司令部指揮中心的電話號碼放上，導致北美防空司令部在平安夜晚上不斷接到小朋友要打給聖誕老人的電話

但為了不讓打來電話的小朋友失望，只好認真回覆孩子們的來電，也向小朋友提供聖誕老人的位置。64年來，北美防空司令部從不間斷，讓大小朋友可以在平安夜追蹤聖誕老人行蹤。

(中時電子報)