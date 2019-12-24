對於韓國瑜抱小孩爭議，朱立倫力挺，抱小孩很正常，呼籲設會要多一些愛與關懷，卻遭王丹批評埋葬政治生涯，對此，朱立倫霸氣回應，「台灣的未來是由全體台灣人所決定的，不是由其他人來為我們做斷定的」。

朱立倫暗批王丹是其他人，因為王丹擁有美國永久居留權，算是半個美國人，卻在台灣說三道四指指點點，不僅不適合，還干預他國內政。

國民黨總統候選人韓國瑜在新北市活動中抱小孩，卻被綠營抹黑引來爭議，對此韓國瑜總統候選人全國競選總部主任委員朱立倫表示，抱小孩很正常，呼籲設會要多一些愛、多一些關懷，而不是讓社會充滿仇恨。

民運人士王丹在臉書直指朱立倫挺韓會埋葬政治生涯，對此朱立倫霸氣回應，「台灣的未來是由全體台灣人所決定的，不是由其他人來為我們做斷定的」。他強調，現在台灣正在選舉，對2020這場選舉的每一天，他都要認真把握，不會自私自利去思考任何2020之後應該怎麼樣？

但根據《自由時報》2014年7月29日報導，王丹擁有美國永久居留權，當時因為身體不適，他擔心染上腦瘤、心臟器官性疾病，想返台就醫。

既然王丹擁有美國永久居留權，朱立倫霸氣回應台灣未來是由台灣人決定，不是由「其他人」來決定，當然是一語中的、戳中要害！

(中時電子報)