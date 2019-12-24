蕭薔亮出美腿。（圖／翻攝自蕭薔StephanieH微博）

蕭薔發文。（圖／翻攝自蕭薔StephanieH微博）

51歲凍齡女神蕭薔有「台灣第一美女」封號，近日她為2020年曆復出，大秀多種困難的瑜珈姿勢。今(24日)逢平安夜，稍早蕭薔在微博分享自己和「聖誕小老人」合影，照片中蕭薔穿著短裙、腳踩高跟鞋，露出招牌的110公分筆直美腿與翹臀，身材令人羨慕。

據知，蕭薔過去在母親所舉行的法會中，和「宏願大千世界」的住持釋本藏師父結緣相識，十分虔誠的她今又分享與釋本藏師父的緣分，即是與師父的珍藏、法成憲老師的作品合影，她和雕像都應景的戴上聖誕帽，蕭薔還閉著眼、臉貼雕像，足見大美女心中童趣一面。

蕭薔更寫下：「祝大家平安健康，攝於最美的宏願大千世界」，在平安夜向粉絲送上應景祝福，而她數十年如一日的白皙緊緻美腿超吸睛，過去她曾分享保養訣竅，透露瑜珈中最常做的就是腿部的三角式，能矯正腿型也能鍛鍊背部，作息與飲食正常也很重要，加上恆心與毅力，便能維持曼妙體態。

(中時電子報)