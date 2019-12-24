糊塗媽將滿月嬰反鎖車上 警破窗救人 16:502019/12/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德區東勇街日前有1名母親把滿月嬰兒忘在車上，警方在母親同意下，敲破車窗救人。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區東勇街日前有1名母親把滿月嬰兒忘在車上，因車門自動上鎖，母親的鑰匙、手機也反鎖在車內。母親趕緊找路人報警，員警獲報後，在母親同意下，敲破車窗，成功助男嬰脫困。 警方表示，到場後，發現男嬰氣喘吁吁及臉色脹紅，為了安全起見，在母親同意下，趕緊打破車窗，並由消防隊員檢視，所幸男嬰狀況安全。警方呼籲，市面上部分車輛設計為了安全起見，關上車門後都會自動上鎖，駕駛上下車時應特別注意。 (中時 ) #母親 #安全 #男嬰 #車門 #車窗 也許您會感興趣 推薦閱讀 男嬰狂溢奶 鷹眼女醫秒揪家暴父 10:522019/12/20 社會 通勤時間多2.5倍危險多 foodpanda打造外送員駕駛演練課程 12:342019/12/20 科技 《產業》foodpanda首辦實地訓練，盼降外送員送餐風險 13:582019/12/20 財經 幼時知母遭侵犯 兒隱忍多年手刃惡鄰 14:042019/12/20 社會 下車地點起糾紛 少婦遭小黃司機重摔 14:292019/12/20 社會 臉書驚傳個資外洩 近2.67億用戶遭殃 14:592019/12/21 生活 太魯閣號行駛中車窗爆裂 旅客嚇傻無人傷 11:402019/12/22 社會 老行庫資訊系統更新 五層面先行 04:102019/12/23 金融．稅務 全台首創！foodpanda打造首場外送員交通安全實際演練課程 09:532019/12/23 財經 阿爆遭叨念「舌頭不夠軟」 自信挑戰阿美語 19:212019/12/23 娛樂 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 國家機器動起來？法務部擬法辦韓國瑜妻舅李明哲 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 人妻騎馬上床歡唱 綠夫少那東西哭哭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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