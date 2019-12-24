桃園市八德區東勇街日前有1名母親把滿月嬰兒忘在車上，因車門自動上鎖，母親的鑰匙、手機也反鎖在車內。母親趕緊找路人報警，員警獲報後，在母親同意下，敲破車窗，成功助男嬰脫困。

警方表示，到場後，發現男嬰氣喘吁吁及臉色脹紅，為了安全起見，在母親同意下，趕緊打破車窗，並由消防隊員檢視，所幸男嬰狀況安全。警方呼籲，市面上部分車輛設計為了安全起見，關上車門後都會自動上鎖，駕駛上下車時應特別注意。

(中時 )