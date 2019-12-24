央行今公布11月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.41%及0.62%，均較10月為高。M1B及M2年增率分別上升為7.46%及4.14%，主要受資金流入之影響。累計本年1至11月M1B及M2平均年增率分別為7.12%及3.40%。

11月準備貨幣日平均數為4兆2,181億元，較10月增加105億元。其中，流通中通貨(通貨發行額扣除央行庫存現金)增加38億元，金融機構存放本行準備金增加67億元。11月日平均準備貨幣年增率為6.70%，較10月之6.57%上升0.13個百分點。累計本年1至11月日平均準備貨幣之平均年增率為6.36%，較上年同期之5.58%為高。

11月底全體貨幣機構放款與投資月增率為0.47%，較10月底為高；年增率則由10月底之4.89%下降為4.51%，係因銀行對政府及民間部門債權成長減緩所致。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，以及直接金融，則全體非金融部門取得資金總額年增率為3.78%，低於上月底之4.05%。

(時報資訊)