韓國觀光文化體驗中心（KOREA PLAZA）日前搬遷至台北世貿中心國貿大樓32樓，於23日舉行開幕茶會。韓國觀光公社台北支社表示，未來將繼續提供專業的韓國旅遊資訊及諮詢等服務，並舉辦各式多樣的活動邀請民眾參與，加深對韓國的認識。

韓國觀光公社台北支社2014年開設KOREA PLAZA，提供基本的韓國旅遊諮詢及資料，並不時舉辦免費的韓國交流活動，包括韓服體驗、自由行講座、韓食教室、世宗學堂韓語教室、K-POP舞蹈教室等，盼讓台灣民眾在互動環境中，能直接體驗並接觸「小型韓國」。

韓國觀光公社台北支社日前攜手大韓航空、韓亞航空、易斯達航空、釜山航空、真航空、德威航空、濟州航空等7家韓籍航空公司，合作推出「韓國在地探索．玩好玩滿深入韓國．聖誕節送你GO」宣傳活動，共有超過20,610人次參與，活動反響熱烈。

在23日的開幕茶會中，韓國觀光公社台北支社也舉行抽獎儀式，抽出獲得台灣─韓國來回機票的10位幸運兒，得獎名單將於12月24日於活動頁面上公告。同時，為慶祝KOREA PLAZA重新開幕，也將陸續在臉書粉絲專頁舉辦開幕慶祝活動。

(時報資訊)