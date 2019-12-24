台灣首次5G競標，今日結束第11天的競價，總計共上演110回合的競價作業，就在今日的最後一次、也就是第110回合時，總標金衝上600億元大關，原因不外乎熱門頻段3.5GHz獲競標業者出價，目前3.5GHz的頻段標金已經來到591.61億元，截至今日，總標金暫時落在605億元。

台灣首次5G競標，五家電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星瞄準3.5GHz，而近兩日來3.5GHz的競爭也轉趨白熱化，未來隨著越接近尾聲，恐越見激烈，繼昨(23)日總標金衝上500億元大關後，今日再度站上600億元，由於28GHz則維持自57回合相同的13.39億元，1800MHz頻段單一區塊依舊暫無業者出價，故總標金的飆升功勞完全來自於超人氣的3.5GHz，其今日截標已經來到591.61億元。

目前由中華電、台灣大、遠傳、亞太電以及台灣之星持續競標，隨著標金的持續墊高，電信業者邁向5G的入場券越來越貴，加上緊接而來的建設費用，電信業者只能咬緊牙關，先標下來拿到入場資格才有機會在5G大展身手，只是現在5G仍不見殺手級應用，資費規畫八字也還沒一撇，電信業者的5G之路目前看來頗為崎嶇。

(時報資訊)