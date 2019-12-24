《國際產業》浦項鋼鐵廠爆炸，5名員工輕重傷 16:482019/12/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓浦項鋼鐵（POSCO）周二發布聲明，證實旗下位於全羅南道光陽市（Gwangyang）最大的鋼鐵工廠於周二下午發生爆炸事故，火勢雖在21分鐘內受到控制，但仍造成5名員工輕重傷送醫。 全球第五大鋼鐵廠浦項未在聲明中說明該廠是否將因此暫停部分業務運作。周二浦項股價收跌1.44%。 根據媒體報導，浦項光陽廠的發電設施在約5分鐘內接連發生2次爆炸，爆炸威力之強，連在100公尺外通往麗水工業園區的「李舜臣大橋」上都感覺到震動。 (時報資訊) #爆炸 也許您會感興趣 推薦閱讀 何如芸婚變 尪發三點聲明澄清 11:542019/12/20 娛樂 高以翔公司再發聲明「走出悲傷」 陸網友：不追究浙江衛視了？ 13:572019/12/20 娛樂 韓國瑜今晚上博恩夜夜秀 驚見「藏頭詩」 18:442019/12/21 政治 清寒國中女到校溫書車禍重傷 醫藥費待援 20:372019/12/22 社會 喀麥隆首都建築工地倒塌 至少4死12重傷 07:062019/12/23 國際 韓國瑜抱嬰惹議 父親手寫聲明曝光 16:212019/12/23 政治 《翻爆晚間精選》韓國瑜抱嬰惹議 父親手寫聲明曝光 17:552019/12/23 政治 陸外送員當街殺人 美團發表緊急聲明 00:242019/12/24 兩岸 中日韓商務峰會聯合聲明 支持自由貿易 12:222019/12/24 財經 韓國浦項鋼鐵廠驚傳爆炸 5人重傷送醫 16:312019/12/24 財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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