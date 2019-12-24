南韓浦項鋼鐵（POSCO）周二發布聲明，證實旗下位於全羅南道光陽市（Gwangyang）最大的鋼鐵工廠於周二下午發生爆炸事故，火勢雖在21分鐘內受到控制，但仍造成5名員工輕重傷送醫。

全球第五大鋼鐵廠浦項未在聲明中說明該廠是否將因此暫停部分業務運作。周二浦項股價收跌1.44%。

根據媒體報導，浦項光陽廠的發電設施在約5分鐘內接連發生2次爆炸，爆炸威力之強，連在100公尺外通往麗水工業園區的「李舜臣大橋」上都感覺到震動。

(時報資訊)