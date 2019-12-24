裕隆集團旗下「裕豐管家」今年結合聖誕節到來，與家樂福、豪鼎、星巴克及燦坤等企業在聖誕氣氛中日前攜手舉辦愛.分享耶誕公益園遊會，本次結合的公益團體為「忠義育幼院」及「流浪動物基金會」，透過溫暖的雙手傳遞愛與關懷。

裕豐管家總經理高秀枝表示，此次活動除了集結裕隆集團所有同仁的愛心，也很感謝協辦單位的支持與配合，豐富了活動的資源，感謝所有贊助單位的支持，讓此活動能順利圓滿結束，公益活動所募得全數款項將捐款至弱勢團體。在未來的的日子裡，將持續以照顧住戶房產終身服務為己任，證明裕豐管家不但是社區的管家，更是社會的好人家。裕豐管家將持續於未來致力於關懷社區弱勢團體，讓弱勢團體取得更多幫助，期盼藉由各項公益活動，建立鄰里連繫，轉動社區活絡的齒輪，這是我們的承諾與目標，將在未來不斷堅持下去，完整社區各項服務網絡，使民眾便利生活、完美生活。

裕豐管家針對兩大公益團體實際需求，特別規劃「物資募集」活動， 12月開始為期一個月的募資，特別感謝新店家樂福、星巴克新中門市、燦坤新店中興店、在地議員、里長、裕豐管家管理的辦公大樓、技嘉科技股份有限公司及附近鄰居社區的幫忙，不僅在募資及活動上大大的宣傳及協助外，也提供了數十個募資愛心公益站，讓所有的愛都能實質的傳遞到此次活動的公益團體，滿滿的物資給公益團體2020年過一個滿滿愛的新年。

(時報資訊)